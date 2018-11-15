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Снег

Погода покажет свои сюрпризы: ожидаются небывалые снегопады

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Менее чем через полмесяца наступят холода, прогнозирует главный метеоролог Румынии Флоринела Жоржеску.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В конце ноября - начале декабря Молдову "запуржит", а температура упадет на 4-5 градусов, считает глава Национальной метеорологической администрации (АНМ) Румынии Флоринела Жоржеску.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как сообщают СМИ соседней страны, выступая на специальном форуме, Жеоржеску отметила, что в Румынии погода будет зависеть от последствий штормов в Атлантическом океане и Средиземном море. А они (последствия - ред.) принесут в регион (а значит, "климатические сюпризы будут и в Молдове - ред.) дожди и  холодный ветер. Учитывая, что сезон сейчас далеко не теплый, такая "смесь" спровоцирует обильные снегопады. 

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 К концу ноября столбик термометра покажет минус 10 градусов.  Декабрь принесет с собой первый снег и метель.

"Мы вступаем в период отрицательных температур. В декабре возможен первый снегопад. В течение первых нескольких дней не исключены метели", - сказала Жоржеску.

По ее словам, и январь может оказаться непредсказуемым, существует вероятность рекордно низких температур. 

"В этом месяце будет очень холодно. Аналогичные морозы были очень давно, в 1942 году.  Кроме того, в январе ожидаются две сильные метели. На самом деле зима принесет нам много сюрпризов. Давайте поймем, что она  не закончится 28 февраля", - заявила Жоржеску.

Кстати, первый снег выпал в Молдове 14 ноября. Его молдавские синоптики прогнозировали в среду только в северных районах республики, но слабые осадки выпали и в центральном регионе страны, в частности, в Кишиневе. Пользователи молднета задались вопросом, что же сыпется с неба - дождь или снег, или и то, и другое.

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