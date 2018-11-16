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Погодные сюрпризы: что обещают синоптики

CC0 / Pixabay / Gellinger
Погода
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Каждый день на сайте Sputnik читайте прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. По прогнозам молдавских синоптиков, сегодня в республике ожидается переменная облачность, утром возможны туманы, а днем - моросящие дожди. Более того, есть вероятность мокрого снега. 

Температура воздуха ночью составит - 2 - 3 градуса, а днем + 1 + 3 градуса по Цельсию.

Какой будет погода до конца месяца

В конце ноября или в начале декабря Молдову "запуржит", а температура упадет на 4-5 градусов, считает глава Национальной метеорологической администрации (АНМ) Румынии Флоринела Жоржеску.

10 мест на земле, где всегда лето
© Sputnik /
Десять мест на земле, где всегда лето

Как сообщают СМИ соседней страны, выступая на специальном форуме, Жеоржеску отметила, что в Румынии погода будет зависеть от последствий штормов в Атлантическом океане и Средиземном море. А они (последствия - ред.) принесут в регион (а значит, климатические сюпризы будут и в Молдове - ред.) дожди и  холодный ветер. Учитывая, что сезон сейчас далеко не теплый, такая "смесь" спровоцирует обильные снегопады. 

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 К концу ноября столбик термометра покажет минус 10 градусов.  Декабрь принесет с собой первый снег и метель.

"Мы вступаем в период отрицательных температур. В декабре возможен первый снегопад. В течение первых нескольких дней не исключены метели", - сказала Жоржеску.

По ее словам, и январь может оказаться непредсказуемым, существует вероятность рекордно низких температур. 

Кодры - возвышенность в Молдавии, 1972 год.
© Sputnik / Б. Круцко
Леса Молдовы - редкие архивные фотографии
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Кстати, первый снег выпал в Молдове 14 ноября. Его молдавские синоптики прогнозировали в среду только в северных районах республики, но слабые осадки выпали и в центральном регионе страны, в частности, в Кишиневе. Пользователи молднета задались вопросом, что же сыпется с неба - дождь или снег, или и то, и другое.

Народные приметы и традиции

16 ноября почитается память княжны Анны Всеволодовны, которая была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича, женившегося на греческой царевне.

Согласно преданию, Анна должна была заключить брак с византийским принцем, однако свадьба не состоялась, поскольку невеста решила посвятить себя служению Богу. Примерно в 1086 году князь Всеволод решил построить для своей дочери Андреевский монастырь, в котором Анна стала игуменьей. Сама настоятельница сделала многое для того чтобы благоустроить обитель.

В частности, стараниями Анны была открыта первая в Европе школа по грамоте, пению и ремеслам, где могли учиться девочки. Также Анна принимала самое активное участие в ведении государственных дел. После смерти митрополита она решила отправиться в Византию и найти нового митрополита, что ей удалось сделать в ближайшее время.

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