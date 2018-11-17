Погода в Молдове: когда прекратятся осадки

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Первый "серьезный" снег выпал вчера в Молдове . Днем осадки были слабыми, но к вечеру усилились.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе прошел первый снег

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни тоже ожидаются дожди, местами переходящие в снег. Сегодня воздух прогреется до +2 градусов по Цельсию, а ночью температура упадет до -4 градусов по Цельсию.

В ближайшее время дороги нужно будет обрабатывать противогололедной смесью. На особый режим работы уже перешли коммунальные службы Бельц. В конце ноября или в начале декабря температура упадет на 4-5 градусов, считает глава Национальной метеорологической администрации (АНМ) Румынии Флоринела Жоржеску.

Как сообщают СМИ соседней страны, выступая на специальном форуме, Жеоржеску отметила, что в Румынии погода будет зависеть от последствий штормов в Атлантическом океане и Средиземном море. А они (последствия - ред.) принесут в регион (а значит, климатические сюпризы будут и в Молдове - ред.) дожди и холодный ветер. Учитывая, что сезон сейчас далеко не теплый, такая "смесь" спровоцирует обильные снегопады.