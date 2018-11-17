Хорошая новость: после первого снега Молдову ждет резкое потепление

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. После резкого похолодания, которое сопровождалось обильными снегопадами, Молдову ждет такое же резкое потепление, сообщают синоптики.

В направлении Молдовы движется средиземноморский циклон, и в течение следующей недели температура на всей территории страны поднимется в среднем на 6-7 градусов Цельсия.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе прошел первый снег

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в выходные дни и в начале недели погода будет оставаться холодной, с ночными заморозками и дневными температурами в пределах от +3 до +8 градусов. Однако уже со вторника температура начнет расти, и воздух прогреется до +12 градусов, а ночью — от ноля до +8 градусов Цельсия.Плюсовые температуры сохранятся до конца недели. Вероятны осадки в виде слабых снегопадов, мокрого снега и дождей, однако в конце недели погода ожидается теплая и солнечная.

В настоящее время Молдова находится под воздействием холодного северного антициклона.

Снежный рекорд в это время года был установлен в 1975 году, когда в конце ноября в Кагуле толщина снежного покрова достигала 78 сантиметров.