Погода в Молдове: что принесет средиземноморский циклон

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В направлении Молдовы движется средиземноморский циклон, и в течение следующей недели температура на всей территории страны поднимется в среднем на 6-7 градусов Цельсия.

В воскресенье, 18 ноября, воздух прогреется до +4 градусов Цельсия днем, будет пасмурно. В понедельник, 19 ноября, столбик термометра остановится на отметке +2 градуса, пройдет дождь, так что отправляясь на работу, не забудьте взять зонтики.

Государственная гидрометео служба отмечает, что в начале следующей недели будет морозно в ночное время. Рост температуры произойдет уже с 20 ноября – воздух прогреется до +12 градусов Цельсия. Также в середине недели вероятны осадки, но к концу недели ожидается только солнечная погода.

Отметим, в рекордный снежный покров был зафиксирован в 1975 году, когда толщина снежного покрова в Кагуле достигла 78 сантиметров.