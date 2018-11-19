Погода в Молдове: надвигаются снегопады

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Сегодня, по прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в Молдове ожидается снежная погода. Синоптики предупредили, что в стране возможны не просто осадки, а обильные снегопады. Был даже объявлен "желтый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Предупреждение действует на территории всей страны весь понедельник.

"В понедельник, 19 ноября, ожидаются сильные осадки (7-15 л/м2), преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица и снежные заносы", - сообщили в Госгидрометео.

Чем опасен "желтый код"?

Специалисты предупреждают, что в такую погоду возможны долговременные перебои в электроснабжении, частичный снос крыш с домов и других объектов, облом веток деревьев, а также падение отдельно растущих деревьев.

Кроме того, может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение из-за создаваемых барьеров (упавших крупных веток, деревьев, других крупных предметов). Также из-за ветра повышается риск усиления пожаров.

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В период действия предупреждения рекомендуется не покидать без лишней необходимости здания, не следует ходить рядом с деревьями, столбами, рекламными щитами и зданиями с архитектурными элементами, которые могут упасть.

Также рекомендуется не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.

Специалисты обращают внимание, что ни в коем случае нельзя трогать оборванные провода.

Народные приметы

Говорили, что с 19 ноября лед, который появился на реке, уже точно не растает до самой зимы.

© Sputnik / Владимир Сергеев Сколько выходных дней будет у жителей Молдовы в 2019 году

Анализировали 19 ноября природные явления и пытались предсказать погоду на ближайшие дни и даже месяцы. В народе праздник называли Павлом Ледоставом, поскольку погода в этот день была морозной, и реки окончательно замерзали.

В православной церкви 19 ноября почитается память Павла Исповедника, епископа Малой Азии. При жизни Павла ему пришлось столкнуться с многочисленными протестами и нападениями, поскольку в этот период проводилась активная деятельность, направленная против христианских святынь и сторонников данной веры. Сам Павел вместе со святым Феофилактом был также подвержен гонениям и преследованиям, в результате чего был убит.