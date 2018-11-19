Полиция призвала водителей проявлять осторожность во время метели

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. В течение понедельника на территории всей страны синоптики прогнозируют осадки - на юге дождь, на севере - мокрый снег и даже метели. Национальный инспекторат патрулирования опубликовал на своей странице в социальных сетях ряд советов для автолюбителей, которые необходимо соблюдать в такую неблагоприятную для вождения погоду:

уменьшить скорость движения в условиях дороги, покрытой мокрым снегом;

соблюдать дистанцию до едущего впереди автомобиля, достаточную, чтобы можно было безопасно остановиться;

обеспечить хорошую видимость, очищая лобовое стекло;

оборудовать транспортное средство зимними шинами и соблюдать дорожные указатели, а также сигналы и требования патрульных инспекторов;

использовать противотуманные фары в случае плохой видимости.

"Желтый код" на территории всей страны

В понедельник объявлен "желтый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Предупреждение действует на территории всей страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Погода в Молдове: надвигаются снегопады

"В понедельник, 19 ноября, ожидаются сильные осадки (7-15 л/м2), преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица и снежные заносы", - сообщили в Госгидрометео.

Специалисты предупреждают, что в такую погоду возможны долговременные перебои в электроснабжении, частичный снос крыш с домов и других объектов, облом веток деревьев, а также падение отдельно растущих деревьев.

Кроме того, может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение из-за создаваемых барьеров (упавших крупных веток, деревьев, других крупных предметов). Также из-за ветра повышается риск усиления пожаров.