Полиция призвала водителей проявлять осторожность во время метели

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. В течение понедельника на территории всей страны синоптики прогнозируют осадки - на юге дождь, на севере - мокрый снег и даже метели. Национальный инспекторат патрулирования опубликовал на своей странице в социальных сетях ряд советов для автолюбителей, которые необходимо соблюдать в такую неблагоприятную для вождения погоду:
- уменьшить скорость движения в условиях дороги, покрытой мокрым снегом;
- соблюдать дистанцию до едущего впереди автомобиля, достаточную, чтобы можно было безопасно остановиться;
- обеспечить хорошую видимость, очищая лобовое стекло;
- оборудовать транспортное средство зимними шинами и соблюдать дорожные указатели, а также сигналы и требования патрульных инспекторов;
- использовать противотуманные фары в случае плохой видимости.
"Желтый код" на территории всей страны
В понедельник объявлен "желтый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Предупреждение действует на территории всей страны.
"В понедельник, 19 ноября, ожидаются сильные осадки (7-15 л/м2), преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица и снежные заносы", - сообщили в Госгидрометео.
Специалисты предупреждают, что в такую погоду возможны долговременные перебои в электроснабжении, частичный снос крыш с домов и других объектов, облом веток деревьев, а также падение отдельно растущих деревьев.
Кроме того, может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение из-за создаваемых барьеров (упавших крупных веток, деревьев, других крупных предметов). Также из-за ветра повышается риск усиления пожаров.