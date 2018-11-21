Погода в Молдове: что обещают синоптики

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КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, вероятны осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха днем составит от 0 до + 1 С, ночью будет морозно, метеорологи обещают - 3-4 градуса.

© Photo : Igor Vzorov Последствия снежной стихии в Молдове: у спасателей прибавилось работы

В ближайшие два дня - 22 и 23 ноября - ожидаются снегопады и морозная погода: днем - 2-3 градуса, а ночью - 3 - 5 градусов.

Атмосферное давление в норме, однако в течение суток возможны слабые геомагнитные возмущения, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, врачи рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

Народные приметы

21 ноября в народе также называли Михайловскими оттепелями, поскольку погода устанавливалась достаточно теплая, и снег со льдом немного таяли. Правда, после дня Михаила морозы обычно усиливались. Скотину 21 ноября обычно переводили на зимний корм.

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В честь окончания сельскохозяйственного сезона крестьяне гуляли и пировали в течение всей недели. Сам день Михаила был наделен очень теплой атмосферой. В этот время анализировали природные явления и старались предсказать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.