Прогноз погоды: на Молдову надвигаются морозы

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КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. По прогнозам синоптиков, в стране ожидается переменная облачность, вероятны осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха днем составит от - 2 до 0 С, ночью будет морозно, метеорологи обещают - 5-6 градусов.

В ближайшие два дня - 23 и 24 ноября - ожидается морозная погода: днем - 2-3 градуса, а ночью - 6 - 9 градусов.

Атмосферное давление в норме, однако в течение суток возможны слабые геомагнитные возмущения, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, врачи рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

Народные приметы

Говорили, что с 22 ноября зима вступает в свои права. Анализировали природные явления и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы. В православной церкви 22 ноября почитается память преподобной Матроны Царьградской, которая жила в Константинополе в V веке. В юности ей пришлось выйти замуж за состоятельного человека по велению семьи. В браке Матрона родила дочь и в какой-то момент поняла, что ей хочется служить Богу. Матрона часто посещала храм, где проводила много времени в молитве и общении с благочестивыми людьми. Впоследствии она стала подражать им, смиряла плоть постом и воздержанием, из-за чего стала конфликтовать с мужем.

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В результате, Матрона приняла решение оставить семью и стала служить Богу. Женщина приняла решение отправиться в мужской монастырь, чтобы супруг не смог найти ее. Отдав дочь на воспитание, Матрона переоделась в мужское платье, остригла волосы и отправилась в мужской монастырь, представившись евнухом Вавилой. Долгое время она жила в монастыре преподобного Вассиана, но когда игумен раскрыл ее секрет, то отправил в женский монастырь, и там Матрона также провела длительный срок, поражая всех своим благочестием. Впоследствии она сама стала игуменьей.