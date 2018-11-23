Прогноз погоды: ослабнут ли морозы

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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. В пятницу в стране ожидается переменная облачность без осадков.

Согласно Государственной гидрометео службе, температура воздуха днем составит от - 1 до -4 градусов по Цельсию, а ночью столбик термометра опустится еще ниже от -7 до -10 градусов.

© Sputnik / Владимир Вяткин Прогноз погоды: на Молдову надвигаются морозы

Атмосферное давление в пятницу высокое. Люди, страдающие метеочувствительностью, могут испытывать недомогания, поэтому нужно следовать рекомендациям врачей и принимать назначенные препараты.

В ближайшие два дня 24 и 25 ноября днем температура воздуха прогреется до +3 или даже +5 градусов. Ночью же будет морозно: от -3 до -12.

Атмосферное давление 24 ноября будет повышенным, а 25 ноября уже придет в норму.

Народные приметы

В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и приносить с собой хлеб с солью для того, чтобы их освятить. Затем ими кормили домашнюю скотину, и, согласно верованиям, домашние животные после этого должны стать более здоровыми и легче пережить зиму.

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Также у домашних животных к этому времени начиналась сезонная линька – их шерсть становилась более густой.

Кстати, традиция эта была настолько актуальна и любима народом, что даже совершая покупку скотины в этот день, человек мог потребовать у продавца в придачу кусок хлеба с солью.

В этот день без особой нужды из дома не выходили, по вечерам топили печь и собирались всей семьей за какой-нибудь работой.