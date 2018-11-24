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Иней, архивное фото

Прогноз погоды: когда же в Молдове наконец потеплеет

© Sputnik / Pavel Lvov
Погода
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. В субботу в стране ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки в виде снега. 

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
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Согласно Государственной гидрометеослужбе, температура воздуха днем составит от 0 до +1 градусов по Цельсию, а ночью столбик термометра опустится еще от -4 до - 5 градусов.

Атмосферное давление в пятницу высокое. Люди, страдающие метеочувствительностью, могут испытывать недомогания, поэтому нужно следовать рекомендациям врачей и принимать назначенные препараты.

В ближайшие два дня 25 и 26 ноября днем температура воздуха прогреется до +2 или даже +4 градусов. Ночью же будет морозно: от -3 до -7.

Народные приметы

24 ноября говорят, что Федор начинает землю студить. Становится, действительно, холодно, а потому, неудивительно, что в народе праздник как раз и называют Студитом. Обычно наступала пора, когда открывался санный путь, и неудивительно, что 24 ноября  в сознании народа было известно как Санница. 

У природы нет плохой погоды, или что такое метеочувствительность>>>

Крестьяне 24 ноября собирались в дальнюю дорогу и отправлялись на рынки для того чтобы продать свой товар. Кроме того, в качестве развлечения катались на санях и устраивали гулянья. Девушки 24 ноября  по вечерам гадали на суженого. День, как правило, выдавался снежным и холодным. 

 

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