"Желтый код": синоптики предупреждают - скоро Молдову заметет снегом

Молдавские метеорологи вынесли предупреждение: в ближайшие сутки в стране ожидается дождь и мокрый снег.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила "желтый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Предупреждение будет действовать 26-27 ноября.

"Ожидается дождь (15-18 л/м2), переходящий ночью 27 ноября в мокрый снег, временами сильный (7-10 л/м2). Местами туман. На дорогах образуется гололедица", - сообщили в Госгидрометеослужбе.

Что такое "желтый код"?

Специалисты предупреждают, что в такую погоду возможны долговременные перебои в электроснабжении, частичный снос крыш с домов и других объектов, облом крупных веток веток, а также падение отдельно растущих деревьев.

Кроме того, может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение из-за создаваемых барьеров (упавших крупных веток, деревьев, других крупных предметов). Также из-за ветра повышается риск усиления пожаров.

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В период действия предупреждения рекомендуется не покидать без лишней необходимости здания, не следует ходить рядом с деревьями, столбами, рекламными щитами и зданиями с обилием лепнины и архитектурных элементов, которые могут упасть. Также рекомендуется не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.

Специалисты обращают внимание, что ни в коем случае нельзя трогать оборванные провода.