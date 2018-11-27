Прогноз погоды: в Молдове снега не будет, но окрепнут морозы

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КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Во вторник в стране будет облачно, местами возможны осадки в виде мокрого снега.

Согласно информации Государственной гидрометеослужбы, температура воздуха днем составит от -2 до 0 градусов по Цельсию, такой же температура воздуха будет и ночью

© Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев заснежило: погода меняет планы жителей города - видео

Атмосферное давление низкое. Ветер северный, его порывы будут достигать от одного до шести метров в секунду.

В ближайшие два дня 28 и 29 ноября днем температура воздуха опустится до -2 или даже до -5 градусов, а ночью мороз окрепнет до -6 или -11 градусов. Осадков не предвидится. Атмосферное давление будет повышаться.

Народные приметы

Сегодняшний день в народе называли Филиппово заговенье, Куделица. Люди наблюдали за природными явлениями и пытались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

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В селах именно 27 ноября выносили еду для домового за пределы избы. Это делалось для того, чтобы попросить домового сохранить скотину в течение зимы – верили, что после этого она не будет болеть. Также в это время заканчивались свадьбы. Начиналось прядение. Девушки по вечерам собирались в одном доме, приносили с собой работу (в частности, прялки) и проводили время за беседами, шутками и прибаутками.