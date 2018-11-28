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Мороз. Архивное фото

Точный прогноз погоды в Молдове: мороз крепчает

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (519)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В среду в Молдове ожидается пасмурная погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -4, -9 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от 0 до -5 градусов. 

Снег и гололед в Кишиневе.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

До конца рабочей недели в республике продолжит холодать. В четверг в дневные часы ожидается от -1 до -6 градусов, а в пятницу – от -2 до -7.

В выходные сохранится практически такой же температурный режим.

Праздники и народные приметы

С 28 ноября  у православных христиан начинается Рождественский пост, который длится до 6 января. Воздерживались от развлечений, питались только разрешенными продуктами и старались не ссориться, не вести пустых разговоров. Читали молитвы и проводили время за работой. Обязательно парились в бане, считая, что чистое тело и дух – это очень важно. 

Девушка во время осеннего снегопада, архивное фото.
© Sputnik / Sergey Pyatakov
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В народе 28 ноября почитали Сомона, Гурия и Авива, которые были известны как целители, которым стоит молиться для избавления от зубной боли.

Раньше верили, если 28 ноября уже лежит снег, то он не растает до самой весны. Большое количество снега предвещало урожайный год.

Также в этот день было принято ходить в баню. Тот, кто это сделал, мог не болеть весь следующий год.

Если человек родился 28 ноября, то его талисманом считается яшма.

Тема:
Погода в Молдове (519)
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