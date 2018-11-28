Точный прогноз погоды в Молдове: мороз крепчает

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В среду в Молдове ожидается пасмурная погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -4, -9 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от 0 до -5 градусов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдова на пороге неизведанного: готовиться ли к самой холодной зиме

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

До конца рабочей недели в республике продолжит холодать. В четверг в дневные часы ожидается от -1 до -6 градусов, а в пятницу – от -2 до -7.

В выходные сохранится практически такой же температурный режим.

Праздники и народные приметы

С 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который длится до 6 января. Воздерживались от развлечений, питались только разрешенными продуктами и старались не ссориться, не вести пустых разговоров. Читали молитвы и проводили время за работой. Обязательно парились в бане, считая, что чистое тело и дух – это очень важно.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Стало известно, какие люди мерзнут особенно сильно

В народе 28 ноября почитали Сомона, Гурия и Авива, которые были известны как целители, которым стоит молиться для избавления от зубной боли.

Раньше верили, если 28 ноября уже лежит снег, то он не растает до самой весны. Большое количество снега предвещало урожайный год.

Также в этот день было принято ходить в баню. Тот, кто это сделал, мог не болеть весь следующий год.

Если человек родился 28 ноября, то его талисманом считается яшма.