Точный прогноз погоды в Молдове: морозно и свежо

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. По прогнозам синоптиков,в Молдове ожидается пасмурная погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -4, -9 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от 0 до -6 градусов.

© Sputnik / Б. Круцко Леса Молдовы - редкие архивные фотографии 11

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

До конца рабочей недели в республике продолжатся похолодания. В пятницу в дневные часы ожидается от -1 до -7 градусов.

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В выходные сохранится практически такой же температурный режим.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 29 ноября почитается память Левия Матвея, который является одним из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Известно о нем не слишком много. В писании говорится, что ранее Матвей работал сборщиком податей, но когда Христос встретил его, то велел последовать за ним. Впоследствии Матвей проповедовал христианство и был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за проповедь. Традиционно Левия Матвея считают автором Евангелия от Матвея, которое было написано а арамейском языке.