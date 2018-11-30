Погода в Молдове: что обещают синоптики

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове ожидается пасмурная погода, возможны осадки в виде снега. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -4, -9 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от 0 до -6 градусов.

© Sputnik / Alexander Liskin Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Миронова: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением>>>

В выходные сохранится практически такой же температурный режим.

Праздники и народные приметы

В церкви 30 ноября почитается память святителя Григория Чудотворца, который, согласно историческим данным, жил примерно в III веке на территории Малой Азии. Родился Григорий в Неокесарии в семье язычника. Получив прекрасное образование, он стал стремиться к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем, только после того, как прочел Евангелие. Далее Григорий принимает крещение и становится проповедником. Он ведет исключительно праведный образ жизни, что не слишком нравится его товарищам. Однажды друзья решили обмануть Григория, совратить его и послать блудницу, которая стала требовать с него оплату за грех, якобы им совершенный. Григорий ничего не совершал, но деньги заплатил, и после этого женщина в тот час упала на землю, стала биться в припадке и призналась в обмане. После этого бесы оставили блудницу. Сам Григорий принял решение удалиться в пустыню и жить там до конца своих дней. Правда, судьба распорядилась иначе, и совсем скоро он стал епископом Неокесарии, совершив множество праведных дел и чудес.

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