Ждать ли снега: какая погода будет в Молдове в Новогодние праздники

Молдавские синоптики попытались спрогнозировать, какой будет зима, и выпадет ли снег, на новогодние праздники.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Какой будет погода в Молдове в новогодние праздники, рассказал в интервью Sputnik глава центра по прогнозам погоды Госгидрометеослужбы Геннадий Рошка.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Точный прогноз погоды в Молдове: мороз крепчает

Он уточнил, что синоптики не гадалки, они предсказаниями не занимаются. Да и прогнозировать невозможно, какая температура воздуха будет на всей территории страны спустя месяц.

"Ни один специалист не сможет сделать прогноз на месяц вперед. Мы можем примерно знать, что будет через десять дней, но точность такого прогноза будет только на 50 процентов", - пояснил Рошка.

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Тем не менее, в Интернете регулярно появляются разные прогнозы не только на предстоящие праздники, но и на всю зиму. Рошка объяснил, можно ли верить таким данным.

"Уже третий год подряд говорят, что эта зима станет самой морозной за последние десять или сто лет. А на деле, по нашим оценкам, мы ожидаем чуть более холодную зиму. Если средняя зимняя температура для нашей страны колеблется между минус 1-3 градусами, то в этом году мы ожидаем, что эти значения будут примерно на два градуса ниже", - сказал синоптик.

Также он рассказал, что этой зимой молдавские метеорологи не ожидают обильных осадков.

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