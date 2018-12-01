Погода в Молдове: когда морозы объявят перерыв

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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове 1 декабря ожидается пасмурная погода, возможны осадки в виде снега. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -5, -7 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от -3 до -6 градусов. Завтра, 2 декабря, установится такой же характер погоды. Немного "потеплеет" днем - до +1 градуса по Цельсию. В понедельник ночью морозы не отступят, а вот днем будет +5 по Цельсию. Так что понедельник начнется с хорошей новости.

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Миронова: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением>>>

В выходные сохранится практически такой же температурный режим.

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