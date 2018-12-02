Мороз и солнце: чудесное второе декабря

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове 2 декабря ожидается ясная погода, без осадков.

© Sputnik / Станислав Савельев Прогноз погоды: в Молдове снега не будет, но окрепнут морозы

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье будет морозно и солнечно.

Утром столбик термометра остановится на отметке минус 9 градусов по Цельсию, а днем температура воздуха прогреется до +2 градусов, а местами даже и до +4.

Завтра, 3 декабря, установится примерно такой же характер погоды. Немного "потеплеет" днем до +5 градусов по Цельсию. Во вторник ночью морозы слегка отступят, до минус 1 градуса, а днем будет +7 по Цельсию. Так что понедельник начнется с хорошей новости.

Кстати, руководитель центра по прогнозам погоды Госгидрометеослужбы Геннадий Рошка рассказал в интервью Sputnik, какая будет погода в зимние праздники.

"Уже третий год подряд говорят, что эта зима станет самой морозной за последние десять или сто лет. А на деле, по нашим оценкам, мы ожидаем чуть более холодную зиму. Если средняя зимняя температура для нашей страны колеблется между минус 1-3 градусами, то в этом году мы ожидаем, что эти значения будут примерно на два градуса ниже", - сказал синоптик.