Погода в Молдове: чего ожидать от молдавской зимы

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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове сегодня ожидается переменная облачность, возможны утром туманы, а днем - кратковременные осадки в виде мокрого снега.

Утром столбик термометра остановится на отметке плюс 1-2 градуса по Цельсию, а днем температура воздуха прогреется до +3 градусов, а местами даже и до +4.

© Sputnik / Miroslav Rotari Погода в Молдове: когда морозы объявят перерыв

В ближайшие два дня установится примерно такой же характер погоды. Немного "потеплеет" днем - до +3 градусов по Цельсию, правда, возможен мокрый снег, переходящий в дождь

Кстати, руководитель центра по прогнозам погоды Госгидрометеослужбы Геннадий Рошка рассказал в интервью Sputnik, какой будет погода в зимние праздники.

"Уже третий год подряд говорят, что эта зима станет самой морозной за последние десять или сто лет. А на деле, по нашим оценкам, мы ожидаем чуть более холодную зиму. Если средняя зимняя температура для нашей страны колеблется между минус 1-3 градусами, то в этом году мы ожидаем, что эти значения будут примерно на два градуса ниже", - сказал синоптик.

Народные приметы

Хотите проверить свою наблюдательность - тогда постарайтесь запомнить, какой была в этот декабрьский день погода. Если на Прокла день ясным и солнечным окажется, таким ему и 3 июня быть, а прокловский снегопад непременно дождем на Константина Огуречника и Олену Льносейку прольется. И не волнуйтесь, перепутать этот зимний день с другим - сложно, потому что на Прокла принято было всякую нечисть гонять, а подобное нечасто случается.

В церкви 3 декабря почитается память святого Прокла, который жил примерно в V веке и служил епископом в Константинополе. Богословию он обучался у самого Иоанна Златоуста. Получил достаточно хороший объем знаний в области Священного писания, а также овладел ораторским искусством, что и позволило ему проповедовать христианство. Известно, что именно Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанну. Уже после смерти последнего Прокл занимает пост епископа. В этом сане он активно проповедовал, всячески изобличая ересь и язычество. Помимо этого, Прокл заботился об обездоленных и прославился многочисленными чудесами. Так, в период патриаршества Прокла приключилось разрушительное землетрясение, и местные жители вместе с Проклом вышли на улицу, чтобы политься. Во время молитвы маленький мальчик был поднять на небо, после чего вернулся целым и невредимым, рассказав, что слышал пение ангелов. Слова мальчика повторили люди – и землетрясения больше не происходило. После этого многие обратились в веру.

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