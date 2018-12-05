Погода в Молдове: что прогнозируют синоптики

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КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове сегодня ожидается переменная облачность, утром метеорологи обещают туманы, а днем возможны кратковременные осадки.

© Sputnik / Руслан Кривобок Погода в Молдове: чего ожидать от молдавской зимы

Утром столбик термометра остановится на отметке плюс 1-2 градуса по Цельсию, а днем температура воздуха прогреется до +3 градусов, а местами даже и до +4.

В ближайшие два дня установится примерно такой же характер погоды. Немного "потеплеет" днем - до +3 градусов по Цельсию, правда, возможен мокрый снег, переходящий в дождь.

Кстати, руководитель центра по прогнозам погоды Госгидрометеослужбы Геннадий Рошка рассказал в интервью Sputnik, какой будет погода в зимние праздники.

"Уже третий год подряд говорят, что эта зима станет самой морозной за последние десять или сто лет. А на деле, по нашим оценкам, мы ожидаем чуть более холодную зиму. Если средняя зимняя температура для нашей страны колеблется между минус 1-3 градусами, то в этом году мы ожидаем, что эти значения будут примерно на два градуса ниже", - сказал синоптик.

Народные приметы

В церкви 5 декабря почитается память святого Прокопия Чтеца, который в IV веке принял мученическую смерть и пострадал за веру.

В предании говорится о том, что Прокопий родился и жил на территории Иерусалима, служа чтецом в Кесарийской церкви. В обязанности Прокопия входило еще и разъяснение Священного Писания, а также его перевод на сирийский язык. Прославился Прокопий тем, что за свою праведную жизнь получил дар чудотворения и начал исцелять больных. Наместник Палестины, в свою очередь, проводил активную борьбу с последователями христианской веры. Поэтому Прокопия арестовали и стали заставлять отречься от Христа. Проповедник отказался сделать это, за что был обезглавлен.

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