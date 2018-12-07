Какой будет погода в Молдове в ближайшие дни

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове сегодня ожидается переменная облачность, утром метеорологи обещают туманы, а днем возможны кратковременные осадки в виде снега.

© REUTERS / Lucas Jackson Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять 10

Утром столбик термометра остановится на отметке плюс 1-2 градуса по Цельсию, а днем температура воздуха прогреется до +3 градусов, а местами даже и до +4.

В ближайшие два дня установится примерно такой же характер погоды. Немного "потеплеет" днем - до +3 градусов по Цельсию, правда, возможен мокрый снег, переходящий в дождь.

Кстати, руководитель центра по прогнозам погоды Госгидрометеослужбы Геннадий Рошка рассказал в интервью Sputnik, какой будет погода в зимние праздники.

"Уже третий год подряд говорят, что эта зима станет самой морозной за последние десять или сто лет. А на деле, по нашим оценкам, мы ожидаем чуть более холодную зиму. Если средняя зимняя температура для нашей страны колеблется между минус 1-3 градусами, то в этом году мы ожидаем, что эти значения будут примерно на два градуса ниже", - сказал синоптик.

Народные приметы

В церкви 7 декабря почитается память святой мученицы Екатерины Александрийской, которая жила в III-IV вв.

© Sputnik / Alexander Liskin Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

Получив прекрасное образование, Екатерина занималась изучением работ известных писателей, философов и врачей, владела несколькими языками, а также обладала прекрасным ораторским талантом. Была обращена в христианскую веру сирийским монахом. Предание гласит, что после крещения Катерина увидела сон, в котором ей явился Иисус, вручив специальное кольцо. После этого Екатерина отправилась на церемонию жертвоприношения, которая проходила в языческом храме по инициативе императора Максимилиана. Там Екатерина призвала присутствующих отречься от греховного учения. Пораженный красотой девушки, Максимилиан сначала пытался остановить ее уговорами, но впоследствии понял, что это напрасно, а потому, подверг Катерину истязаниям. Правда, одно из орудий пыток было разрушено ангелом, который спустился с неба. Когда об этом узнала супруга Максимилиана, то она тоже поверила в Бога и стала обличать своего мужа. В результате, она была казнена вместе с Катериной.

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