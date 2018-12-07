11:47 07 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Девушка позирует для фотографии

Какой будет погода в Молдове в ближайшие дни

© Sputnik / Maksim Blinov
Погода
Получить короткую ссылку
350 0 0

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове сегодня ожидается переменная облачность, утром метеорологи обещают туманы, а днем возможны кратковременные осадки в виде снега. 

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
© REUTERS / Lucas Jackson
Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять
10

Утром столбик термометра остановится на отметке плюс 1-2 градуса по Цельсию, а днем температура воздуха прогреется до +3 градусов, а местами даже и до +4. 

В ближайшие два дня установится примерно такой же характер погоды. Немного "потеплеет" днем - до +3 градусов по Цельсию, правда, возможен мокрый снег, переходящий в дождь.

Кстати, руководитель центра по прогнозам погоды Госгидрометеослужбы Геннадий Рошка рассказал в интервью Sputnik, какой будет погода в зимние праздники.

"Уже третий год подряд говорят, что эта зима станет самой морозной за последние десять или сто лет. А на деле, по нашим оценкам, мы ожидаем чуть более холодную зиму. Если средняя зимняя температура для нашей страны колеблется между минус 1-3 градусами, то в этом году мы ожидаем, что эти значения будут примерно на два градуса ниже", - сказал синоптик.

Народные приметы

В церкви 7 декабря почитается память святой мученицы Екатерины Александрийской, которая жила в III-IV вв.

Рассвет в Арктике
© Sputnik / Alexander Liskin
Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

Получив прекрасное образование, Екатерина занималась изучением работ известных писателей, философов и врачей, владела несколькими языками, а также обладала прекрасным ораторским талантом. Была обращена в христианскую веру сирийским монахом. Предание гласит, что после крещения Катерина увидела сон, в котором ей явился Иисус, вручив специальное кольцо. После этого Екатерина отправилась на церемонию жертвоприношения, которая проходила в языческом храме по инициативе императора Максимилиана. Там Екатерина призвала присутствующих отречься от греховного учения. Пораженный красотой девушки, Максимилиан сначала пытался остановить ее уговорами, но впоследствии понял, что это напрасно, а потому, подверг Катерину истязаниям. Правда, одно из орудий пыток было разрушено ангелом, который спустился с неба. Когда об этом узнала супруга Максимилиана, то она тоже поверила в Бога и стала обличать своего мужа. В результате, она была казнена вместе с Катериной.

Читайте также:

По теме

Миронова: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония торжественного зажжения огней на главной новогодней елке страны
Фоторепортаж: раз, два, три - елочка в Кишиневе "гори"!
Так вот почему все мамы утром такие усталые!
От заката до утра: вот почему все мамы утром такие злые - видео
Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться