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Снег

Точный прогноз погоды в Молдове: где ожидается снег

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (522)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В субботу на большей части Молдовы ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -1, -6 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от +1 до +6 градусов.

В северных районах страны возможно выпадение смешанных осадков в виде дождя и снега. 

Снег
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В воскресенье во всех районах республики синоптики прогнозируют снег с дождем. В дневные часы ожидается от +2 до +7 градусов, а ночью – от -2 до +3.

Следующая неделя начнется практически без изменений. В Молдове сохранится такой же температурный режим. Согласно прогнозу, показатели опустятся лишь на 2-3 градуса.

Праздники и народные приметы

В церкви 8 декабря почитается память папы римского Климента I, который принадлежал к числу 70 апостолов. Он очень почитаем в православии по той причине, что считается одним из первых проповедников на русских землях, куда он был сослан из Рима. 

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CC0 / Pixabay / PIRO4D
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В народе говорили, что Климент приводит с собой суровую зиму. Существовало множество интересных примет для этого дня. Например, считалось, что нельзя начинать работу после завтрака – трудиться 8 декабря требовалось именно натощак.

Обязательно в Климентьев день ходили в церковь, чтобы помолиться святому Клименту. Так, матери часто просили защиты для своих детей. По вечерам собирались вместе всей семьей, говорили, пели песни.

Раньше верили, если 8 декабря идет снег, то лето будет дождливым. Большие снежные бугры с сильным инеем при промерзшей земле считались знаком того, что ожидается хороший урожай.

Если человек родился 8 декабря, то в качестве талисмана ему необходимо носить горный хрусталь или корунд (твердый минерал, представляющий собой кристаллический глинозем - ред.).

Тема:
Погода в Молдове (522)
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