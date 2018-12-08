Погодные рекорды Молдовы 8 декабря

В Госгидрометеослужбе страны представили данные о самой высокой и максимально низкой температуре 8 декабря.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 8 декабря, зарегистрирован почти шесть десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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По информации метеорологов, 8 декабря 1960 года столбик термометра в тени поднялся до +15,7 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали четыре десятилетия назад. В 1912 году столбик термометра опустился до —14,7 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 8 декабря, составляет 30,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.