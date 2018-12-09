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Точный прогноз погоды в Молдове: синоптики обещают снег

© Sputnik / Ilya Pitalev
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (524)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. В воскресенье на всей территории Молдовы ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит от -2 до +1 градуса по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +3, +6 градусов.

Ветер — юго-западный. Его скорость достигнет 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В понедельник температурный режим не изменится, однако на севере республики синоптики прогнозируют снег с дождем. Во вторник средние дневные температуры составят +1,+4 и без осадков. Примерно такая погода сохранится до конца рабочей недели.

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CC0 / Pixabay / PIRO4D
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Продолжается Рождественский пост. Сегодня разрешены рыбные продукты, растительная пища в сыром или готовом виде с добавлением масла. 

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В этот день, чтобы предсказать погоду на зиму, ходили слушать воду в колодцах. Если из колодца не было слышно плеска, ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь, это предвещало вьюги и бураны.

Если человек родился 9 декабря, то его талисман - хризоберилл (редкий минерал) или халцедон (полудрагоценный камень, разновидность кварца).

Люди верили, если утром 9 декабря будет иней, то можно ожидать хороший урожай.

Тема:
Погода в Молдове (524)

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