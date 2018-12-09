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Погодные рекорды Молдовы 9 декабря

© Sputnik / Pavel Lvov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (523)
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В Госгидрометеослужбе страны обнародовали данные о самой высокой и максимально низкой температуре 9 декабря.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 9 декабря, зарегистрирован более шести с половиной десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны. 

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По информации метеорологов, 9 декабря 1952 года столбик термометра опустился до -14,6 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более века назад. В 1915 году столбик термометра прогрелся до +14,5 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 9 декабря, составляет 29,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 132-й год подряд.

Тема:
Погода в Молдове (523)
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