Какой будет погода в Молдове в начале недели

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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. На всей территории Молдовы ожидаются сегодня небольшие осадки в виде дождя и снега. Утром возможен туман.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin Дороги Молдовы зимой - вот что надо сделать, чтобы избежать заносов

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит от -2 до +1 градуса по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +3, +5 градусов.

Ветер — северный. Его скорость достигнет 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Во вторник средние дневные температуры составят +1,+4 и без осадков. Примерно такая же погода сохранится до конца рабочей недели.

Праздники и народные приметы

Продолжается Рождественский пост. 10 декабря православная церковь отмечает большой праздник - День иконы Божией Матери "Знамение".

В День иконы Божией Матери "Знамение" имеются определенные ограничения.

© Sputnik / Руслан Кривобок О состоянии дорог зимой онлайн: в Молдове выпустят специальное приложение

Но есть дела, которые в столь важный день старается сделать каждый верующий человек.

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В честь столь значимого дня во многих православных храмах состоятся праздничные богослужения. Верующие люди непременно постараются их посетить. Если же вы по каким-либо причинам не сможете этого сделать, прочесть молитву можно дома.

После службы принято семьей собраться за обедом. Однако не нужно забывать, что День иконы Божией Матери "Знамение" празднуется во время Рождественского поста. По этой причине следует соблюдать соответствующие ограничения в еде.

Как и в любой иной церковный праздник, запрещается в этот день ругаться, браниться, сквернословить, вступать в споры, ссориться с кем-либо. Откажитесь от вредных привычек хотя бы в этот светлый и важный день.