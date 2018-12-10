"Желтый код": молдавские синоптики предупредили о непогоде

Молдавские метеорологи вынесли предупреждение: плохая видимость на дорогах республики будет до самого вечера.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение будет действовать вплоть до 20.00 понедельника.

"На большей части территории - туманы, местами видимость составляет менее 200 метров",- отметили в Госгидрометеослужбе.

Задержки рейсов

Понедельник начался с задержек авиарейсов в Международном аэропорту Кишинева. Причина – густой туман. Рекомендуется следить за расписанием полетов в режиме онлайн на сайте аэропорта.

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Полиция советует

Национальный инспекторат по патрулированию рекомендует водителям в условиях плохой видимости соблюдать ряд правил:

- соблюдать скоростной режим согласно ПДД;

- использовать противотуманные фары;

- сохранять дистанцию между автомобилями;

- не парковаться таким образом, чтобы создавать препятствие для дорожного движения;

- не въезжать на перекрестки в случае, если на них образовались заторы или движение затруднено;

- проявлять максимум терпения и дисциплины, не допускать нарушений ПДД.

Что такое "желтый код"?

Специалисты предупреждают, что в такую погоду возможны долговременные перебои в электроснабжении, частичный снос крыш с домов и других объектов, облом крупных веток веток, а также падение отдельно растущих деревьев.

Кроме того, может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение из-за создаваемых барьеров (упавших крупных веток, деревьев, других крупных предметов). Также из-за ветра повышается риск усиления пожаров.

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В период действия предупреждения рекомендуется не покидать без лишней необходимости здания, не следует ходить рядом с деревьями, столбами, рекламными щитами и зданиями с обилием лепнины и архитектурных элементов, которые могут упасть. Также рекомендуется не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.

Специалисты обращают внимание, что ни в коем случае нельзя трогать оборванные провода.

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