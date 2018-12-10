"Желтый код": молдавские синоптики предупредили о непогоде

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение будет действовать вплоть до 20.00 понедельника.
"На большей части территории - туманы, местами видимость составляет менее 200 метров",- отметили в Госгидрометеослужбе.
Задержки рейсов
Понедельник начался с задержек авиарейсов в Международном аэропорту Кишинева. Причина – густой туман. Рекомендуется следить за расписанием полетов в режиме онлайн на сайте аэропорта.
Полиция советует
Национальный инспекторат по патрулированию рекомендует водителям в условиях плохой видимости соблюдать ряд правил:
- соблюдать скоростной режим согласно ПДД;
- использовать противотуманные фары;
- сохранять дистанцию между автомобилями;
- не парковаться таким образом, чтобы создавать препятствие для дорожного движения;
- не въезжать на перекрестки в случае, если на них образовались заторы или движение затруднено;
- проявлять максимум терпения и дисциплины, не допускать нарушений ПДД.
Что такое "желтый код"?
Специалисты предупреждают, что в такую погоду возможны долговременные перебои в электроснабжении, частичный снос крыш с домов и других объектов, облом крупных веток веток, а также падение отдельно растущих деревьев.
Кроме того, может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение из-за создаваемых барьеров (упавших крупных веток, деревьев, других крупных предметов). Также из-за ветра повышается риск усиления пожаров.
Холодный Кишинев: только бы не заболеть, а то врача не дождешься>>>
В период действия предупреждения рекомендуется не покидать без лишней необходимости здания, не следует ходить рядом с деревьями, столбами, рекламными щитами и зданиями с обилием лепнины и архитектурных элементов, которые могут упасть. Также рекомендуется не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.
Специалисты обращают внимание, что ни в коем случае нельзя трогать оборванные провода.
Читайте также:
- Какой будет погода в Молдове в начале недели
- Прогноз синоптиков: какой будет зима в Европе в этом году