Погода в Молдове: пасмурно и дождливо

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КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. На всей территории Молдовы 11 декабря ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Утром возможен туман.

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Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит от -3 до +2 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +3, +5 градусов.

Ветер — северный. Его скорость достигнет 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В cреду и четверг дневные температуры составят от 0 до +5 градусов. К концу рабочей недели незначительно похолодает.

Праздники и народные приметы

Издревле подметили, что с 11 декабря сойки начинают прилетать к человеческому жилищу. Людям очень нравилась птица, поэтому в честь нее даже праздник придумали. На Руси ее считали заступницей и покровительницей новорожденных малышей. Тем, кто в этот день на свет появился, птичка на своем хвосте счастье и удачу приносит.

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В Сойкин день на Руси было принято гадать. Незамужние девушки ворожили на суженого, люди семейные гадали на здоровье и работу. И, конечно же, всем интересно было узнать, каким будет предстоящий год в финансовом плане.

Если 11 декабря резко потеплело, скоро наступит сильное и длительное похолодание. Если в Сойкин день погода сухая и холодная, значит, лето будет жарким и засушливым.

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