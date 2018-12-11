Погодные рекорды Молдовы 11 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре 11 декабря.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 11 декабря, зарегистрирован почти шесть десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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По информации метеорологов, 11 декабря 1960 года столбик термометра поднялся до +13,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали сравнительно недавно. В 2002 году столбик термометра опустился до -14,3 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 11 декабря, составляет 27,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.