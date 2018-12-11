Погодные рекорды Молдовы 11 декабря

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 11 декабря, зарегистрирован почти шесть десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 11 декабря 1960 года столбик термометра поднялся до +13,1 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали сравнительно недавно. В 2002 году столбик термометра опустился до -14,3 градуса.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 11 декабря, составляет 27,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.