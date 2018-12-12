Погода в Молдове: что прогнозируют синоптики

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. На всей территории Молдовы сегодня ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Утром возможен туман.

© REUTERS / Lucas Jackson Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять 10

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит от -3 до +2 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +3, +5 градусов.

Ветер — северный. Его скорость достигнет 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В четверг и пятницу дневные температуры составят от 0 до +5 градусов. К концу рабочей недели незначительно похолодает.

Какой будет погода на Новый Год

Увы, жители Молдовы будут лишены похожей на новогоднюю сказку картины. Порхающих у фонарного столба снежинок мы не увидим. Тем не менее, температурный режим будет способствовать комфортному празднованию, особенно для тех, кто предпочитает это делать на свежем воздухе, а не за столом.

"По расчётам численных моделей этот Новый Год не станет большим исключением для нашей страны. Я думаю, что погода будет приблизительно такой же, как сейчас. Снег маловероятен", – сказала собеседница в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Синоптик подчеркнула, что это предварительный прогноз. Точно сказать сегодня, какой будет температура, и будут ли осадки в новогоднюю ночь не могут не только молдавские синоптики, но никто в мире, уверяет Лидия Трещило.

Праздники и народные приметы

В церкви 12 декабря почитается память святого Парамона, который пострадал за веру вместе с другими 370 мучениками в 250 году.

© Sputnik / Alexander Liskin Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

Как известно, Парамон был заключен в темницу язычниками, которые принуждали его отречься от христианского учения.

Прогноз синоптиков: какой будет зима в Европе в этом году>>>

Именно Парамон изначально заступился за праведных христиан, в отношении которых были организованы массовые гонения. В результате, его подвергли мучениям, а потом обезглавили вместе с остальными арестованными.

Читайте также: