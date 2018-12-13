Погода в Молдове: когда ждать трескучих морозов

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. На территории Молдовы ожидается переменная облачность. Утром были туманы, в течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега.

© REUTERS / Lucas Jackson Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять 10

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит от -2 до + 1 С по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +2, +4 градусов.

Ветер — северный. Его скорость достигнет 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В пятницу дневные температуры составят от 0 до +2 градусов. К концу рабочей недели незначительно похолодает.

Какой будет погода на Новый Год

Увы, жители Молдовы будут лишены похожей на новогоднюю сказку картины. Порхающих у фонарного столба снежинок мы не увидим. Тем не менее, температурный режим будет способствовать комфортному празднованию, особенно для тех, кто предпочитает это делать на свежем воздухе, а не за столом.

"По расчётам численных моделей этот Новый Год не станет большим исключением для нашей страны. Я думаю, что погода будет приблизительно такой же, как сейчас. Снег маловероятен", – сказала собеседница в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Синоптик подчеркнула, что это предварительный прогноз. Точно сказать сегодня, какой будет температура, и будут ли осадки в новогоднюю ночь не могут не только молдавские синоптики, но никто в мире, уверяет Лидия Трещило.

Праздники и народные приметы

В церкви 13 декабря почитается память Андрея Первозванного, который принадлежит к числу 12 апостолов Иисуса Христа. В предании сказано, что Андрей родился в городе Вифсаида недалеко от Галлилейского озера и вместе с Петром занимался рыболовным промыслом. Именно Андрей стал первым человеком, которого Иисус призвал в ученики. А прежде Андрей был учеником Иоанна Крестителя – во всяком случае, именно это сказано в Евангелии.

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