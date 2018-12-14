Погодные рекорды Молдовы 14 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре 14 декабря.

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 14 декабря, зарегистрирован семь десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ждать ли снега: какая погода будет в Молдове в Новогодние праздники

По информации метеорологов, 14 декабря 1948 года столбик термометра опустился до -15,3 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали чуть более шести десятилетий назад. В 1957 году столбик термометра поднялся до +16,3 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 14 декабря, составляет 31,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.