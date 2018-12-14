Погода в Молдове: в стране выпадет снег

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. На территории Молдовы ожидается переменная облачность. В течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ждать ли снега: какая погода будет в Молдове в Новогодние праздники

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит от -2 до + 1 С по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +2, +4 градусов.

Ветер — северный. Его скорость достигнет 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Какой будет погода на Новый Год

Увы, жители Молдовы будут лишены похожей на новогоднюю сказку картины. Порхающих у фонарного столба снежинок мы не увидим. Тем не менее, температурный режим будет способствовать комфортному празднованию, особенно для тех, кто предпочитает это делать на свежем воздухе, а не за столом.

"По расчётам численных моделей этот Новый Год не станет большим исключением для нашей страны. Я думаю, что погода будет приблизительно такой же, как сейчас. Снег маловероятен", – сказала собеседница в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Синоптик подчеркнула, что это предварительный прогноз.

© Sputnik / Alexander Liskin Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

Точно сказать сегодня, какой будет температура, и будут ли осадки в новогоднюю ночь не могут не только молдавские синоптики, но никто в мире, уверяет Лидия Трещило.

Праздники и народные приметы

Обычно именно в это время всех детей отдавали на учение, и уже спустя некоторое время эту дату перенесли на 1 сентября. Объяснялось это тем, что зимой у крестьянских семей было немного работы, а потому, можно было уделить внимание образованию. В остальное время даже дети были заняты какой-то деятельностью в полях или огородах.

Прогноз синоптиков: какой будет зима в Европе в этом году>>>

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