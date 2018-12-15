Погода в Молдове: вступит ли зима в свои права

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КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. В субботу на территории Молдовы ожидается переменная облачность. Однако зима вновь напомнит о себе - в течение дня возможны осадки в виде слабого снега.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров по республике покажут до плюс 2 градусов по Цельсию, ветер восточный, до 9 метров в секунду. Вечером будет прохладнее - ожидается от нуля до минус 2 градусов, а из-за влажности воздуха в 85 процентов на улице будет особенно зябко.

В ночь с субботы на воскресенье немного похолодает - ожидается до минус 7-8 градусов по Цельсию, ближе к утру последнего дня уходящей недели возможен снег на всей территории страны. Днем в воскресенье будет не так холодно - ожидается от 0 до плюс 1 градуса. Вечером в воскресенье похолодает до минус 1-2 градусов, а легкий снежок станет отличным поводом для прогулок на свежем воздухе.

Народные приметы

В этот день отмечается память святого пророка Наума, жившего в Галилее в VII веке до Рождества Христова. О его жизни не сохранилось практически никаких сведений, однако известна книга пророчеств, вышедшая из-под пера Наума вскоре после падения Фив в 663 году до нашей эры.

На Руси пророка Наума считали покровителем наук и грамоты — наверное, не в последнюю очередь благодаря его имени. "Наум наставляет на ум", — говорили в день памяти пророка, а детей отдавали в ученье приходским дьякам.

Существовала целая церемония: с утра все семейство отправлялось в церковь, где служили молебен и испрашивали благословения на учебу. После, уже дома, встречали учителя, угощали его и представляли ему ученика. Отрок должен был сотворить учителю три земных поклона — а в ответ получал три легких (символических) удара плеткой. После первого урока учителя одаривали вышитым полотенцем и караваем хлеба.