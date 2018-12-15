Погодные рекорды Молдовы 15 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре 15 декабря.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 15 декабря, зарегистрирован семь десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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По информации метеорологов, 15 декабря 1948 года столбик термометра опустился до -19,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали сравнительно недавно. В 2006 году столбик термометра поднялся до +12,9 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 15 декабря, составляет 32,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.