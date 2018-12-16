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Сильные морозы

Когда холода овладеют Молдовой - точный прогноз погоды

© Sputnik / Мария Никитич
Погода
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В конце недели робкий снег попытается привнести зимнего настроения, однако все будет тщетно.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Казалось бы, зима должна прочно вступить в свои права, начиная с середины первого месяца зимы. Но прохладная и, главное, снежная новогодняя погода не спешит вступать в свои законные права. Сильных снегопадов, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время не предвидится. 

Многим детям, которые так ждут зиму, не придется снимать запыленные санки "с гвоздя". Максимум, на что могут рассчитывать жители Молдовы в ближайшие несколько дней - робкий мокрый снег, который будет тут же таять. 

По прогнозам метеорологов, в воскресенье, 16 декабря, ожидается переменная облачность, местами возможны слабые осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха днем - от 0 до плюс 2 градусов по Цельсию. Неуютным этот день сделает холодный порывистый ветер, скорость которого будет достигать до 25-27 километров в час. 

Настоящий мороз придет в нашу страну лишь в конце следующей рабочей недели, когда в ночь с четверга на пятницу ожидается до минус 8-9 ниже нуля. Однако метели и сильного нега также ожидать не стоит, погода молдавских детей вновь не порадует. 

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© Sputnik / Тарас Литвиненко
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Народные приметы

В этот день православные люди отмечают память преподобного Иоанна Молчальника. Согласно преданию, он еще мальчиком начал изучать Священное Писание и молиться. После смерти родителей юноша раздал часть своего наследства бедным, остальное пожертвовал на постройку храмов и удалился в монастырь, где прожил 10 лет, пока его не назначили епископом Колонийской церкви.

Однако вскоре Иоанн, угнетаемый вмешательством правительства в духовные дела, оставил свой пост и отплыл в Иерусалим, где стал простым послушником в лавре преподобного Саввы. Там он принял обет молчания, а позже, желая полнейшего уединения, покинул обитель и поселился в пустыне. В течение девяти лет он прожил в одиночестве, питаясь травами. Впоследствии игумен Савва все же уговорил Иоанна вернуться в обитель. В лавре преподобный провел 66 лет, исцеляя людей силой своей молитвы.

Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу. "Иван молчит, добрая молва дело растит", – говорили в старину. Некоторые добавляли, что нечистая сила в этот день может утащить голос.

Тихо в это время было и в зимнем лесу — только деревья трещали от мороза. Охотники выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время — по тому, как рано бурундуки начали собирать орехи, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.

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