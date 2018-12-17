Точный прогноз погоды в Молдове: в страну приходят морозы

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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. В понедельник в Молдове продолжит действовать "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится от 0 до -5 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет -2, +3 градуса.

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Во всех районах страны возможно выпадение смешанных осадков в виде дождя и снега.

Ветер — восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие дни несколько похолодает. К середине недели в ночные часы столбик термометра опустится до -4, -9 градусов, а днем ожидается от -5 градусов до 0.

Праздники и народные приметы

В церкви 17 декабря почитается память Варвары Илиопольской, которая, согласно историческим сведениям, жила примерно в конце III века. Предание гласит, что Варвара родилась в Финикии и воспитывалась в семье язычника Диоскора.

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Поскольку с детства она отличалась красотой, отец запер ее в башне, чтобы скрыть от других людей. Во время своего заточения девушка часто смотрела в окно и думала о жизни, изучая окружающий мир. Впоследствии Варвара сама поняла, что создать ее смог только Творец, и ему она решила служить.

В старину 17 декабря обычно отправлялись утром в церковь для того, чтобы помолиться святой Варваре о здоровье и благополучии.

Раньше считали, если в этот день ударил мороз ударил, погода будет такой же в ближайшие дни. Звездное небо на Варвару предвещает скорые морозы, а тусклое небо – оттепель. Закат окрашен в красный цвет, будет ясная погода.