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Гололед

Предупреждение молдавских синоптиков: на улицу лучше не выходить

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (528)
62210

Молдавские метеорологи предупреждают: плохая погода сохранится вплоть до среды. Специалисты дали особые рекомендации.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы продлила "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Предупреждение будет действовать до 19 декабря.

"На большей части территории страны на дорогах сохранится гололедица", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Какие риски таит "желтый код" в связи с гололедицей?

  1. резкое снижение коэффициента трения с поверхностью, покрытой льдом;
    Гололед
    © Sputnik / Miroslav Rotari
    Скользко и очень опасно: как уцелеть на улицах Кишинева во время гололеда
  2. вероятность получения травм при падении, особенно людьми пожилого возраста;
  3. увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Рекомендации синоптиков

  • не выходить на улицу без лишней необходимости;
  • передвигаться по тротуару с большой осторожностью, мелкими шагами, сохраняя равновесие при помощи рук;
  • передвигаться на машине по дороге на маленькой скорости как в пределах, так и за пределами населенных пунктов;
  • автомобиль должен быть экипирован соответствующими шинами и преимущественно использовать моторный тормоз;
  • соблюдать дистанции между транспортными средствами, в целях обеспечения безопасности при экстренном торможении;
  • посыпание противогололедными смесями, в целях снижения скольжения.
Гололед
© Sputnik /
Гололед
Тема:
Погода в Молдове (528)

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