Предупреждение молдавских синоптиков: на улицу лучше не выходить

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы продлила "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Предупреждение будет действовать до 19 декабря.

"На большей части территории страны на дорогах сохранится гололедица", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Какие риски таит "желтый код" в связи с гололедицей?

резкое снижение коэффициента трения с поверхностью, покрытой льдом; © Sputnik / Miroslav Rotari Скользко и очень опасно: как уцелеть на улицах Кишинева во время гололеда вероятность получения травм при падении, особенно людьми пожилого возраста; увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Рекомендации синоптиков

не выходить на улицу без лишней необходимости;

передвигаться по тротуару с большой осторожностью, мелкими шагами, сохраняя равновесие при помощи рук;

передвигаться на машине по дороге на маленькой скорости как в пределах, так и за пределами населенных пунктов;

автомобиль должен быть экипирован соответствующими шинами и преимущественно использовать моторный тормоз;

соблюдать дистанции между транспортными средствами, в целях обеспечения безопасности при экстренном торможении;

посыпание противогололедными смесями, в целях снижения скольжения.