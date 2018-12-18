Точный прогноз погоды в Молдове: становится еще холоднее

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КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Во вторник в Молдове продолжит действовать "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Предупреждение накануне продлили на два дня - до 19 декабря.

© Sputnik / Miroslav Rotari Трещило: что будет в новогоднюю ночь - слякоть или метели

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью 18 декабря температура опустится до -2, -7 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от 0 до -5 градусов.

В северных и центральных районах республики возможно выпадение осадков.

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие два дня в Молдове еще сильнее похолодает. К середине недели в ночные часы столбик термометра опустится до -7, -12 градусов, а днем ожидается от -6 градусов до 0.

Праздники и народные приметы © Depositphotos / GaudiLab Гороскоп здоровья: чего стоит опасаться всем знакам зодиака в 2019 году

В церкви 18 декабря почитается память святого Саввы, который жил примерно в V веке на территории Каппадокии. Савва родился в семье благочестивых христиан и в 8 лет отправился изучать Слово Божие в монастырь святой Флавианы. Там он быстро постиг грамоту и стал настоящим христианином. Родители тщетно просили Савву вернуться к мирской жизни, он же свое предназначение видел только в служении Богу.

Раньше считали, что 18 декабря не стоит заниматься серьезной работой, так как успеха не будет.

В старину в этот день было принято свататься - это было знаком долгого и счастливого брака.

Беременным женщинам было запрещено мыть голову. Верили, что из-за этого у ребенка будет плохая память.

Если человек родился в день Саввы, то он будет очень трудолюбивым. В качестве талисмана ему следует носить хризоберилл или хризолит.