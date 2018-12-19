Точный прогноз погоды в Молдове: наступил один из самых холодных дней месяца

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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В среду в Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Кроме того, этот день станет одним из самых холодных с начала декабря.

© Sputnik / Miroslav Rotari Трещило: что будет в новогоднюю ночь - слякоть или метели

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -6, -11 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от -1 до -6 градусов.

Погода будет пасмурной. Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — высокое.

В четверг в Молдове еще сильнее похолодает. В ночные часы столбик термометра опустится до -8, -13 градусов, а днем ожидается от -5 градусов до 0. В последующие несколько дней температура поднимется на несколько градусов.

Праздники и народные приметы

В церкви 19 декабря почитается память святого Николая. Известно, что жил он примерно в III веке на территории греческой колонии Патара в Малой Азии. С детства проникся христианством и практически сразу решил, что будет служить Богу.

© Sputnik / Кирилл Каллиников О чем мы не должны забывать в Рождественский пост

Святитель Николай - наиболее любимый и почитаемый в народе угодник. Не только на Руси, но и во многих странах мира он считается вторым после Бога заступником людей, покровителем земледелия и скотоводства, хозяином земных вод, спасителем всех странствующих на суше и на море. В сказаниях о его жизни описывается множество чудес, творимых им на благо людей, поэтому святого не без основания называют Николаем Чудотворцем.

Обычно утром 19 декабря люди отправлялись в церковь, служили молебны и только после этого накрывали богатые столы. Нельзя было грустить в день Николая – считалось, что это приведет к сильным морозам.

В старину верили, если 19 декабря появился иней, то в следующем году удастся собрать богатый урожай.

Если человек родился 19 декабря, то в качестве оберега ему следует носить лазурит или родонит.