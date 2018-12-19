Молдавские синоптики предупреждают: в стране действует "желтый код"

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы продлила "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Предупреждение будет действовать до 20 декабря.
"На большей части территории страны на дорогах сохранится гололедица", - отметили в Госгидрометеорологической службе.
"Желтый код" и риски
На официальном сайте Госгидрометеорологической службы перечислены риски, которые таит "желтый код" в связи с гололедицей. Среди них:
- резкое снижение коэффициента трения с поверхностью, покрытой льдом;
- вероятность получения травм при падении, особенно людьми пожилого возраста;© Sputnik / Miroslav Rotari
- увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Рекомендации синоптиков
В период действия "желтого кода" синоптики советуют:
- не выходить на улицу без лишней необходимости;
- передвигаться по тротуару с большой осторожностью, мелкими шагами, сохраняя равновесие при помощи рук;
- передвигаться на машине по дороге на маленькой скорости как в пределах, так и за пределами населенных пунктов;
- автомобиль должен быть экипирован соответствующими шинами и преимущественно использовать моторный тормоз;
- соблюдать дистанции между транспортными средствами, в целях обеспечения безопасности при экстренном торможении;
- посыпать дороги противогололедными смесями, в целях снижения скольжения.