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Точный прогноз погоды в Молдове: гололедица и мороз

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (533)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В четверг в Молдове снова действует "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Накануне его продлили до 20 декабря. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -6, -11 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от -5 до 0 градусов.

Ожидается переменная облачность. Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — высокое.

С пятницы в Молдове начнет немного теплеть. В ночные часы столбик термометра опустится до -2, -7 градусов, а днем ожидается от -2 градусов до +3. В субботу и воскресенье в Молдове пройдут осадки.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 20 декабря почитается память святого Амвросия Медиоланского, который жил в Италии примерно в IV веке и был известен как епископ христианской церкви и проповедник. 

Верующая во время богослужения
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Прославился Амвросий тем, что вел скромный образ жизни, а также дал обет нестяжательства. Был широко известен как борец с инакомыслием и язычеством. В течение жизни он совершил большое количество чудес с помощью молитвы.

Девушкам в день Амвросия полагалось шить.

Раньше верили, если 20 декабря пошел плотный и мокрый снег, то лето будет влажным, с большим количеством осадков. Солнце в дымке предвещало пургу.

Если человек родился в день Амвросия, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить черный агат или сердолик.

Тема:
Погода в Молдове (533)
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