09:41 21 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Срочно:
Гололед на улицах города

Будут ли морозы и снег - чего ожидать от погоды в Кишиневе

© Sputnik / Петр Чернов
Погода
Получить короткую ссылку
226 0 0

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, без осадков. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -4, -7 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от -3 до + 1 градусов.

Рассвет в Арктике
© Sputnik / Alexander Liskin
Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — высокое.

В выходные в Молдове потеплеет. В ночные часы столбик термометра опустится до -2, -5 градусов, а днем ожидается от -2 до +3 градусов, возможны осадки в виде дождя.

Праздники и народные приметы

В церкви почитали память Анфисы Римской, пострадавшей за веру во время гонений, организованных в отношении христиан в V веке. 

Ураган
© REUTERS / Handout
Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову
В предании сказано, что крестил ее Амвросий Медиоланский. Однажды жена градоначальника предложила Анфисе принять арианское крещение, которое считало, что Иисуса и Бога-отца не существует. Естественно, Анфиса отказалась это сделать, за что была сожжена на костре. 

21 декабря девушки обычно занимались рукоделием. Это было удобно, прежде всего, потому что от снега в горнице становилось светло, и можно было заниматься работой до наступления вечера. Говорили, что прясть 21 декабря нужно обязательно в одиночестве. 

По теме

Миронова: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.
Посольство России в Молдове и Россотрудничество поздравили детей с Новым годом
Мамонтов: классической журналистике бросили вызов.
Мамонтов: классической журналистике бросили вызов
Огнестрельное оружие в Молдове
Как часто в Молдове преступники используют оружие

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться