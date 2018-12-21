Будут ли морозы и снег - чего ожидать от погоды в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, без осадков. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -4, -7 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от -3 до + 1 градусов.

© Sputnik / Alexander Liskin Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — высокое.

В выходные в Молдове потеплеет. В ночные часы столбик термометра опустится до -2, -5 градусов, а днем ожидается от -2 до +3 градусов, возможны осадки в виде дождя.

Праздники и народные приметы

В церкви почитали память Анфисы Римской, пострадавшей за веру во время гонений, организованных в отношении христиан в V веке.

© REUTERS / Handout Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову

В предании сказано, что крестил ее Амвросий Медиоланский. Однажды жена градоначальника предложила Анфисе принять арианское крещение, которое считало, что Иисуса и Бога-отца не существует. Естественно, Анфиса отказалась это сделать, за что была сожжена на костре.

21 декабря девушки обычно занимались рукоделием. Это было удобно, прежде всего, потому что от снега в горнице становилось светло, и можно было заниматься работой до наступления вечера. Говорили, что прясть 21 декабря нужно обязательно в одиночестве.