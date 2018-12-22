Погодные рекорды Молдовы 22 декабря

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 22 декабря, зарегистрирован более семи десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 22 декабря 1946 года столбик термометра опустился до -18 градусов по Цельсию.
А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали совсем недавно. В 2015 году столбик термометра поднялся до +11,4 градуса.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 22 декабря, составляет 29,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.