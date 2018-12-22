Погодные рекорды Молдовы 22 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в самый короткий день года.

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 22 декабря, зарегистрирован более семи десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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По информации метеорологов, 22 декабря 1946 года столбик термометра опустился до -18 градусов по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали совсем недавно. В 2015 году столбик термометра поднялся до +11,4 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 22 декабря, составляет 29,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.