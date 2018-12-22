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Туман, архивное фото

Пришла настоящая молдавская зима - туманы и слякоть

CC0 / Pixabay / Gellinger
Погода
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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, утром ожидаются туманы, а днем возможны дожди. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -1 градуса по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от +1 до + 3 градусов.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

Ветер — северный. Его скорость достигнет 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.

В воскресенье столбик термометра опустится в ночные часы до -1, -3 градусов, а днем ожидается от + 2 до +4 градусов, возможны осадки в виде дождя.

Праздники и народные приметы

С Анны Зимней и до Спиридона-Солнцеворота ночь на земле свои именины справляет, неохотно уползая за горизонт с наступлением серого, больше похожего на сумерки утра. Голодные волки в это время в большие стаи сбиваются, а задержавшиеся в дороге путники спешат к постоялым дворам, чтобы не рисковать, странствуя в одиночку. Разве что большой санный поезд отважится потревожить ночную тишину звоном своих колокольчиков, да и то, если путь его по открытым полям проходит, в лес не сворачивая. И кажется порой, что уже никогда не наступит долгожданный рассвет и не хватит у замерзшего в сугробах солнца ни силы, ни духа черной ночи противостоять. 

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Теги:
Кишинев, Молдова
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