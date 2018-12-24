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Туман, архивное фото

Молдавская зима в самом разгаре: синоптики обещают дождь и слякоть

CC0 / Pixabay / Gellinger
Погода
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, днем возможны дожди.

Старый Орхей.
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По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -1 градуса по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от +1 до + 3 градусов.

Ветер — северный. Его скорость достигнет 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.

Праздники и народные приметы

Обычно в Никонов день разжигали костры, поскольку хотели прославить Солнце. Также по солнцу прогнозировали погоду на ближайшее время.

В церкви 24 декабря почитается память преподобного Никона Печерского, который был широко известен как монах Киево-Печерской Лавры. 

Лидия Трещило
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Родился он в XI веке в богатой семье. В 1096 году войска половцев напали на киевские земли, после чего Никон был взят в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами. В неволе он прожил около трех лет и все это время смиренно сносил голод и лишения. При этом хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не смог совершить побег. Однако в какой-то момент Никон просто исчез на глазах у стражи. После заключения мирного договора с половцами бывший хозяин Никона, посетив Печерский монастырь, увидел перед собой Никона. Он был настолько поражен, что тут же принял крещение и остался в обители для того чтобы служить Никону. 

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Теги:
Кишинев, Молдова
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