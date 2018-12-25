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Точный прогноз погоды в Молдове: дождливое Рождество

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (537)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Во вторник в Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с порывистым ветром. 

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Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -1, -6 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от -3 до +2 градусов.

Погода будет пасмурной. Также ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Ветер — северо-западный. Его скорость достигнет 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни в Молдове несколько потеплеет, однако ветер еще больше усилится – до 5-10 метров в секунду.

В ночные часы столбик термометра опустится от -3 до +3 градусов, а днем ожидается от 0 до +5.

Праздники и народные приметы 

В церкви 25 декабря почитается память святого Спиридона Тримифунтского, который жил на территории Кипра в III-IV вв. В детстве Спиридон, даже несмотря на годы, вел праведную жизнь и искренне верил в Бога, был доброжелательным и отзывчивым.

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Затем стал епископом города Тримифунта на Кипре. Согласно преданию, однажды случилась достаточно продолжительная засуха, и святитель с помощью молитвы смог вызвать дожди. Своим примером Спиридон показывал, как должен вести себя настоящий христианин, был трудолюбивым и добрым.

Работать на Спиридона раньше запрещалось, но можно было гадать. Люди 25 декабря часто пытались узнать, будет ли плодородным следующий год, руководствуясь приметами. Для этого можно было наблюдать за ветром. Если он менял направление в течение дня, то год будет урожайным.

Раньше верили, какая погода стоит 25 декабря, такой она будет и в последний день года. Пасмурное утро предвещало раннюю весну.

Если человек родился 25 декабря, то в качестве талисмана ему следует носить александрит и оникс.

Тема:
Погода в Молдове (537)
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