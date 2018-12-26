На Молдову надвигаются дожди

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -1, -3 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от 0 до +3 градусов.

© REUTERS / Lucas Jackson Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять 10

Погода будет пасмурной. Ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни в Молдове несколько потеплеет, ожидаются дожди.

В ночные часы столбик термометра покажет от -3 до +3 градусов, а днем ожидается от 0 до +5.

Праздники и народные приметы

С этого дня принято было в течение 12 суток за погодой следить. Считалось, что каждый новый день погоду целого месяца предсказывает.

© Sputnik / Alexander Liskin Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

Так, например, 26 декабря соответствовало характеру января, 27 декабря на февраль указывало, 28 - было марту под-стать, и так до самого Рождества. А оно, в свою очередь, ворожило погоду декабря следующего года.

В церкви 26 декабря почитается память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, которые пострадали за веру во Христа примерно в IV века в Севастии. Первым мучения принял Авксентий, пресвитер Аравийской церкви, который был заключен язычниками в темницу. Военачальник Евстратий, увидев, с какой выдержкой и стойкостью арестованный переносит страдания, также объявил себя христианином и был подвергнут аналогичным мучениям. Впоследствии Евстратий и Авксентий были казнены. Далее о вере во Христа заявили также молодой воин Орест и простолюдин Мардарий, после чего были приговорены к смерти.