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На Молдову надвигаются дожди

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -1, -3 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от 0 до +3 градусов.

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Погода будет пасмурной. Ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни в Молдове несколько потеплеет, ожидаются дожди. 

В ночные часы столбик термометра покажет от -3 до +3 градусов, а днем ожидается от 0 до +5.

Праздники и народные приметы 

С этого дня принято было в течение 12 суток за погодой следить. Считалось, что каждый новый день погоду целого месяца предсказывает.

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Так, например, 26 декабря соответствовало характеру января, 27 декабря на февраль указывало, 28 - было марту под-стать, и так до самого Рождества. А оно, в свою очередь, ворожило погоду декабря следующего года. 

В церкви 26 декабря почитается память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, которые пострадали за веру во Христа примерно в IV века в Севастии. Первым мучения принял Авксентий, пресвитер Аравийской церкви, который был заключен язычниками в темницу. Военачальник Евстратий, увидев, с какой выдержкой и стойкостью арестованный переносит страдания, также объявил себя христианином и был подвергнут аналогичным мучениям. Впоследствии Евстратий и Авксентий были казнены. Далее о вере во Христа заявили также молодой воин Орест и простолюдин Мардарий, после чего были приговорены к смерти. 

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Теги:
прогноз, погода
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