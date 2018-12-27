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Точный прогноз погоды в Молдове: зимы не будет

© Sputnik / Евгений Панасенко
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (538)
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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Похоже, что зима в Молдову не торопится, а новогодние праздники не станут аргументом для того, чтобы в стране наконец-то пошел снег и ударил легкий продолжительный мороз. 

Так, по прогнозам метеорологов, в четверг на большинстве территории страны ожидается переменная облачность, местами возможен мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха в дневные часы составит от +1 до +4 градусов по Цельсию. Скорость ветра будет достигать пяти-семи метров в секунду. Вечером, 27 декабря, ожидается от +1 до +3 градусов.

Ремонт линий электропередачи (Архивное фото)
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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В пятницу, 28 декабря, характер погоды в Молдове останется практически неизменным. Так, в дневные часы последнего рабочего дня недели ожидается от +2 до +4 градусов по Цельсию, на большинстве территории республики ожидаются дожди. Вечером в пятницу столбик термометра покажет от +2 до -1 градуса. 

Праздники и народные приметы

Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане на рубеже II и III веков. Согласно преданию, во время гонений христианин Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежды и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил о том, что сам верит в Христа. Аполлоний раскаялся и открыто исповедовал свою веру.

Обоих святых после суровых пыток казнили. В мучении христиан участвовал язычник Ариан. Позже он раскаялся и принял крещение вместе со своими телохранителями, старшим из которых был Феотих. Всех их язычники предали смерти за отступничество.

Это время было самым темным в году. На Руси верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. Считалось, что в Филимонов день кикиморы и ехидны подходят близко к избам, скребутся в двери, ухают и пугают людей. Впрочем, хороших хозяев, у которых в доме всегда порядок и чистота, злые духи не беспокоили.

Тема:
Погода в Молдове (538)

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Теги:
прогноз, Молдова, погода
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